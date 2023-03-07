Siirt’te depremzedeler için moral gezisi düzenlendi

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SİİRT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt'te misafir edilen aileler kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekipler, Kredi Yurtlar Kurumunda ağırlanan aileleri Tillo ilçesinde geziye götürdü.

Siirt Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle ilçenin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini ziyaret etme fırsatı bulan aileler, türbe, seyir terası ve Botan vadisinin doğa güzelliklerini yakından gördü.

Aileler, ilçe ziyaretinin ardından araçlarla kente döndü.



Geziden memnuniyet duyan aileler emeği geçenlere teşekkür etti.





















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