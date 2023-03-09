Siirt Özel İdarespor, Kepez Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

SİİRT (AA) - TFF 3 Lig 3. Grup'ta mücadele eden İl Özel İdarespor, Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siirt ekibi, deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına Siirt Atatürk Stadı'nda çift kale ve ter idmanıyla başladı.

Teknik Direktör Sinan Bayraktar, gazetecilere, zorlu bir deplasman maçından puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takımın geçen hafta kazandığı 3 puanla moral yakaladığını dile getiren Bayraktar, şunları aktardı:

"Takımda şu an moral ve motivasyon çok yüksek, bu anlamda her maç bizim için çok önemlidir. Güçlü rakibimiz Kepez Belediyespor grupta lider. Zor bir maç olacak, ancak biz de galibiyete odaklandık, puanla dönmek istiyoruz. Takımda sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Kalan 10 maçımızdan da puan alarak plaf-off'a yükselmeyi amaçlıyoruz. Var gücümüzle de mücadelemizi sürdüreceğiz."

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