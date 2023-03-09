Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası yapımı sürüyor

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Ören, yaptığı açıklamada, yüzde 80 oranına gelen binanın nisan ayının sonlarına doğru tamamlanarak hizmete açılacağını aktardı.

Siirt'te kamu yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Ören, şöyle devam etti:



"İlimize yenilikler kazandırmaya ve verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Siirt çiftçisine ve üreticisine hak ettiği kaliteli hizmeti vermek üzere inşa edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası çok şükür bitme aşamasına gelmiştir. Nisan ayı sonlarında vatandaşların hizmetine getirmeyi hedeflediğimiz yeni binamız tarım ve hayvancılık kenti Siirt'e önemli hizmetler gerçekleştirecek."

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