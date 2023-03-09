Siirt'te depremzedelere yönelik destekler devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler sürüyor.

Valilik koordinasyonunda Siirt Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ile sivil toplum kuruluşlarınca depremzedelere yönelik gıda, giyim ve konaklama desteği devam ediyor.

İl genelinde şu ana kadar misafir edilen 2 bin 225 ailenin 2 binine 1000'er liralık alışveriş kartı dağıtıldı.

Bu ailelerden 7 bin 274 kişiye giyim, gıda ve konaklama hizmeti sağlandı.

Kamuya ait yurt ve misafirhanelerde ağırlanan ailelere üç öğün sıcak yemek servis ediliyor.

Kurtalan Kaymakamlığınca tabildot yüklü yardım tırı, depremzedelere destek amacıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi de deprem bölgesinde yaraları sarıyor.

Sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek kurduğu sosyal market aracılığıyla ailelere gıda ve giyim yardımları sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.