AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören depremzedelere yönelik açılan marketi ziyaret etti

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere yönelik Siirt'te sivil toplum kuruluşlarınca açılan sosyal marketi ziyaret etti.

Ören, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, depremzedelere desteklerin artarak devem edeceğini belirtti.

Depremin ilk anından itibaren Siirt'te kurulan sosyal market aracılığıyla ailelerin tüm ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını aktaran Ören, "Projede emeği geçen bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Sıcak yuvalarına dönene kadar kardeşlerimizin yanlarında olacağız, yaralarını hızla sarmak için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

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