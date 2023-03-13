Siirt'te misafir edilen depremzede aileler Tillo ilçesini gezdi

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SİİRT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt'te misafir edilen aileler Tillo ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde aileler gönüllülerden oluşan ekipler eşliğinde Tillo ilçesini ziyaret etti.



Siirt Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle ilçeye giden depremzedeler, Tillo'nun tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Türbe, seyir terası ve Botan Vadisini gezen depremzedeler gezinin ardından kente döndü.







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