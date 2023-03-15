Bisiklet parasını depremzedelere bağışlayan çocuğa bisiklet hediye edildi

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisiklet parasını depremzedelere bağışlayan 12 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kurtalan Kaymakamlığı yardım koordinasyon merkezine gelen Yusuf Ensar Aktar, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Aktar'ın örnek davranışını duyan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Aktar'a bisiklet hediye edilmesi talimatı verdi.

Tekel Mahallesi'nde oturan Aktar'a Kaymakamlık personeli tarafından bisikleti hediye edildi.



Bisiklet sürprizi karşısında mutluluk yaşayan Aktar, Kaymakam Tekin'e teşekkür etti.

Bu arada, ilçede kumbarasını depremzedelere bağışlayan 10 yaşındaki Mina Azun, 5 yaşındaki Muhammed Sait Azun ve Zehra Polat'a da çeşitli hediyeler verildi.

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