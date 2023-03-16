Kurtalan'da husumetli aileler barıştırıldı

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı

İlçede 10 gün önce 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan ve akraba olan Korkmaz ve Arslan ailesinin fertleri, Kaymakam Çağlar Tekin'in girişimiyle bir araya geldi.

Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen barış törenine, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı.

Törende konuşan Tekin, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Yaşanan tatsız olayların toplumun huzurunu bozduğunu belirten Tekin, "Yaşanan tatsız olayları unutarak bundan sonra her iki ailenin de kardeşlik duygusu ile hareket ederek barış içinde yaşamaları için aile büyüklerine önemli görevler düşüyor. Her iki aileye de teşekkür ediyor, aileler arasında sağlanan barışın daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törende, okunan duanın ardından iki ailenin büyükleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barıştı.

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