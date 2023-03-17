Siirt’te Çanakkale şehitleri ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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SİİRT (AA) - Siirt'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108. yılı dolayısıyla şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Merkez Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Siirt'te Kuran kurslarındaki öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından okunan 1150 hatmi şerifin duası yapıldı.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, şehitlik mertebesinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mevlit çıkışı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, il yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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