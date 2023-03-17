Siirt'te İl Afet Koordinasyon Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

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SİİRT (AA) - Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok başkanlığında İl Afet Koordinasyon Durum Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt'te misafir edilen ailelere yönelik verilen konaklama, eğitim, sağlık ve sosyal destekler anlatıldı, deprem bölgesindeki durum tespiti yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baytok, devletin tüm imkan ve kabiliyetinin depremzedeler için seferber edildiğini belirtti.

Depremin yaralarının sarılmasında Siirt halkının büyük bir dayanışma örneği sergilediğini dile getiren Baytok, kentte bugüne kadar misafir edilen ailelerin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için el birliğiyle çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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