Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, vatan ve bağımsızlık aşkıyla tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin 108. yılını idrak etmenin onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde güç dengelerini değiştiren bir dönüm noktası, aynı zamanda tüm cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesi olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz, kendi şehitlerine gösterdiği özeni ve saygıyı, bu savaşta ölen yabancı askerlere de göstererek, insanlığın yere düşen onurunu da ayağa kaldırmıştır. İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham veren kahraman askerlerimizin iman ve azmi, aziz milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Anadolu'nun her bir yerinden şehadet şerbetini içmek üzere cepheye koşan kahramanlarımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını, aziz Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır. Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin canlarını feda ederek bizlere emanet edilen mukaddes vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutlu vatanı, bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir. Başta devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."





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