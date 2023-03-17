Siirt'te jandarma tarafından öğrencilere gösteri ve tanıtım yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te öğrenciler, "güvenli okul güvenli gelecek" projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri eşliğindeki 25 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

Jandarmada düzenlenen etkinlikte öğrencilere doğa koruma, trafik kuralları ve jandarmanın tanıtımı konularında eğitim verildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile zırhlı araçların tanıtımı yapıldı.

İz takip ve bomba arama köpekleri "Oktan" ve "Ortam" köpeklerinin özel gösterisi sunulan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik, öğrencilere broşür, anı obje ve tanıtım dokümanlarının dağıtımıyla sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.