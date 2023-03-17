Siirt Belediyesi Hatay'da temizlik ve ilaçlama çalışmasına destek veriyor

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SİİRT ()AA) - Siirt Belediyesi, depremden etkilenen Hatay'da temizlik ve ilaçlama çalışmasına destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi ile İl Özel idaresi ekipleri, Hatay'da koordinatör olarak görevlendirilen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu koordinasyonunda deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Depremlerin ardından görevlendirilen 20 personel, 2 çöp, 2 ilaçlama aracı, 2 su tankeriyle Hatay'da cadde ve sokaklarda biriken çöpleri topluyor.

Vatandaşların sağlığı için temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki görevlilere destek veriyor.

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