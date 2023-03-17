Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğen, amcasını silahla öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğen, amcasını silahla öldürdü

AA

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğen, amcasını silahla öldürdü

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ballıkaya köyünde M.T. ile amcası Meki T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.T. amcasına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Meki T. çevredekilerin yardımıyla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meki T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Belediyesi Hatay'da temizlik ve ilaçlama çalışmasına destek veriyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi Hatay'da temizlik ve ilaçlama ...
Siirt'te jandarma tarafından öğrencilere gösteri ve tanıtım yapıldı
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma tarafından öğrencilere gösteri ve ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri ...
Siirt'te İl Afet Koordinasyon Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Siirt'te İl Afet Koordinasyon Durum Değerlendirme ...
Siirt'te Botan Çayı'nda boğulma vakalarına karşı uyarı
YEREL HABERLER Siirt'te Botan Çayı'nda boğulma vakalarına karşı ...
Siirt’te Çanakkale şehitleri ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Siirt’te Çanakkale şehitleri ve depremlerde hayatını ...
Kurtalan'da Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
YEREL HABERLER Kurtalan'da Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif ...
Kurtalan'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Kurtalan'da husumetli aileler barıştırıldı
Baykan'da depremzede vatandaşlar yararına kermes
YEREL HABERLER Baykan'da depremzede vatandaşlar yararına kermes
Siirt'te fırın ve pastaneler denetlendi
YEREL HABERLER Siirt'te fırın ve pastaneler denetlendi
Siirt'te yangın tatbikatı düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt'te yangın tatbikatı düzenlendi
Bisiklet parasını depremzedelere bağışlayan çocuğa bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER Bisiklet parasını depremzedelere bağışlayan çocuğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.