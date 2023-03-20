Siirt'te seçmen listeleri askıya çıkarıldı

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SİİRT (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.



Listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.



Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Siirt Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Danış, oy kullanacak vatandaşlardan listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelerini istedi.



Danış, "e-devlet üzerinden seçmen sorgulama bölümünden de kayıtlar kontrol edebilecek. Listelerde isimleri bulunmayanların il ve ilçe nüfus müdürlüklerine giderek, bulundukları yerleşim yerlerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Listede ismi olmayan vatandaşlar, bu süre içerisinde gerekli müracaatı yapmazsa 14 Mayıs'ta oy kullanma şansını kaybedecek." dedi.







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