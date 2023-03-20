Kurtalan'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi depremzede ailelere destek için kermes düzenledi.

Kurtalan'da "İki Köprü-Bir Yuva" sloganıyla geliriyle depremzedelere konteyner alınmaması amacıyla bir düğün salonunda düzenlenen kermeste velilerin evlerinde hazırladıkları ürünler satışa sunuldu.



Okul aile birliği başkanı Mehmet Emin Altunç, İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesinin de katkı sunduğu kermesi depremzede ailelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için düzenlediklerini belirterek, kermese yoğun katılım sağlayan öğrencilere ve velilere teşekkür etti.



Altunç, "Yaralarımızı birlikte saracağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız inşallah." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.