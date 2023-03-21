Siirt'te misafir edilen depremzedelere destekler sürüyor

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SİİRT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek Siirt'te misafir edilen ailelere sunulan destekler devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışama Vakfı (SYDV) ile sivil toplum kuruluşlarınca Siirt'te kalan ailelere yönelik gıda, giyim ve konaklama desteği sürüyor.

İlde 1852 depremzede aile misafir edilirken, bu ailelerden 5 bin 716 kişiye gıda ve giyim yardımı ile alışveriş kartı desteği sunuldu.



Kamuya ait misafirhane ve yurtlarda kalan 400 dolayında kişiye her gün sıcak yemek servisi yapılıyor.



Kentte sivil toplum kuruluşlarınca açılan sosyal market aracılığıyla da gıda ve giyim yardımı sürüyor.

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