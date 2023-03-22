Siirt'te şehit eşi, evini Malatya'dan gelen depremzede aileye açtı

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesinde 11 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, Malatya'dan gelen depremzede aileye evini tahsis etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'daki evi hasar gören Recai Ceylan, eşi Canan ve biri 2, diğeri 4 yaşında olan çocuklarıyla Siirt'e geldi.

Depremin ardından farklı yerlerde kalan Ceylan ailesi, 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan uzman çavuş Güneş'in eşi Hatice Güneş ile Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tanıştı.

Ailenin durumunu öğrenen Güneş, eşinin şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem ile yaşadığı evi aileye tahsis etti. Güneş, kızıyla aynı binada yaşayan babası Adil, annesi Türkan Bulgaz ve kardeşlerinin yanına taşındı.

Depremzede aile, düzen kurana kadar Güneş ailesinin evinde kalacak.

- "Keşke daha çok aileye destek olabilseydik"

Hatice Güneş, AA muhabirine, Türkiye olarak çok acı depremleri yaşadıklarını söyledi.

Birçok yerde olduğu gibi Siirt'in de depremzede ailelere destek verildiğini dile getiren Güneş, "Biz de bu süre zarfında elimizden geldikçe yardımda bulunmaya ve bir nebze de olsun depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştık." dedi.

Malatya'dan gelen Ceylan ailesine evlerini tahsis etme kararını aldıklarını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Eşim, vatanı uğruna şehit oldu. Ben de evimi depremzede ailemize tahsis etmeyi görev bildim. Bugün birlik olma günü. Bunu annem, babam takdir etti, bu davranışımdan dolayı dua ettiler. Keşke elimizde daha büyük bir imkan olsaydı, daha çok aileye destek olabilseydik. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın."

- "İnşallah bütün ailelerimiz bizim gibi şanslı olur"

Canan Ceylan da depreme evlerinde yakalandıklarını, çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Evde büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade eden Ceylan, depremde 2 yakınını kaybettiğini belirtti.

"Çok şükür şanslıydık canımızı kurtardık ama diğer canlar da akrabalarımız. Çok acı ve kötü. Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın." diyen Ceylan, kendilerine evini açan şehit eşi Güneş ve ailesiyle tanışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Güneş'in davranışı karşısında çok duygulandıklarını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Hatice Güneş, anahtarı ilk verdiğinde çok duygulandım. Evinin kapısını bizlere açtı. Çok özel bir ev olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. İnşallah bütün ailelerimiz bizim gibi şanslı olur."

- "Siirt halkı bize evini açtı"

Recai Ceylan da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ceylan, şunları söyledi:

"Siirt halkı bize evini açtı. Şehidimizin evinde ikamet ediyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. Bize böyle bir imkan tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Bu zor zamanda bütün milletimiz birbirine sahip çıkıyor. Hatice hanım da ailesiyle beraber bizlere sahip çıktı. İnşallah bu beraberlikle bu felaketlerin üstesinden geleceğiz. Ülkemiz çok güçlü. İnsanımız çok kıymetli ve yardımsever."





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