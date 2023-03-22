Kurtalan'da fırınlarda çalışan usta ve kalfalardan basın açıklaması

Ağabeyine 9 kurşunla kıymıştı! "Ben değil babamın daireleri öldürdü!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde fırınlarda çalışan usta ve kalfalar çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.



Beykent Caddesinde bir araya gelen usta ve kalfalar adına açıklama yapan Adem Santalu, şu anda ilçede fırıncı ustalarının 5 bin 500 TL maaş aldığını, en az asgari ücretle çalışmak istediklerini söyledi.



Santalu, "İş bıraktık. SSK primlerimizin yatırılmasını ve asgari ücretle çalışmak istiyoruz. Günde 12-14 saat çalışıyoruz. İki haftada bir izin yapıyoruz. Düzenli çalışma saatleriyle çalışmak istiyoruz. Sendikalı olmak istiyoruz. Sesimizi duyurana kadar mücadelemiz sürecek." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.