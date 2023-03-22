Kurtalan'da fırınlarda çalışan usta ve kalfalardan basın açıklaması

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde fırınlarda çalışan usta ve kalfalar çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.
Beykent Caddesinde bir araya gelen usta ve kalfalar adına açıklama yapan Adem Santalu, şu anda ilçede fırıncı ustalarının 5 bin 500 TL maaş aldığını, en az asgari ücretle çalışmak istediklerini söyledi.
Santalu, "İş bıraktık. SSK primlerimizin yatırılmasını ve asgari ücretle çalışmak istiyoruz. Günde 12-14 saat çalışıyoruz. İki haftada bir izin yapıyoruz. Düzenli çalışma saatleriyle çalışmak istiyoruz. Sendikalı olmak istiyoruz. Sesimizi duyurana kadar mücadelemiz sürecek." dedi.