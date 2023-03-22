En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Deliklitaş bölgesinde yapılan denetimlerde bir araçta 3 keklik bulundu, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası kesildi.

Keklikler doğaya salındı, kafesler de imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.