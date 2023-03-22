Siirt ve Şırnak'ta ilk teravih namazları kılındı

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SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Siirt ve Şırnak'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Siirt'te vatandaşlar, teravih kılmak için tarihi Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla geldiği camide namaz kılıp dua etti.

Ulu Cami İmamı Nezir Obut, İslam aleminin beklediği ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının önemini anlatan Obut, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanın ülke ve İslam alemine huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

- Şırnak

Şırnak'ta da camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu.

Geylani Camisi'nde yatsı namazı öncesi cami imamı Abdulkadir Osal, ramazan ayının önemine değindi.

Osal," Bu mübarek ayda küskünleri barıştıralım. Muhtaçlara, kimsesizlere ve yetimlere yardım eli uzatalım. Yakın zamanda bir deprem yaşadık. Bu kardeşlerimizin birkaçı ilimiz genelinde misafir ediliyor. Onlara desteğimizi eksik etmeyelim diğer kardeşlerimize de bu ayın hürmetine dua edelim inşallah." dedi.

Namazın ardından cemaat ramazanın hayırlara vesile olması için dua etti.

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