Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda balık stok verimi tahmin çalışmaları yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda balık stok verimi tahmin çalışmaları tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt ile Van Tarım ve Orman İl Müdürlükleri su ürünleri mühendislerinden oluşan teknik ekip tarafından baraj gölü havzasında balık stok verimi tahmin çalışmaları yapıldı.

Yaklaşık 100 kilometrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda baraj gölü havzasında aynalı ve pullu sazan, şabut, yayın, kefal, siraz gibi balık türleri tespit edildi.

Ayrıca sınırları belirlenen 5 avlak sahası su ürünleri kooperatiflerine tahsis edilerek, su ürünleri üretimi ticari olarak başlatıldı.

Baraj göllerinde ticari üretimin başlatılmasıyla birlikte bölgedeki su ürünleri üretimi ve gelirinde ciddi bir artış ile istihdamın arttırılması hedefleniyor.

Avlak sahalarının ticari olarak su ürünleri kooperatiflerine tahsis edilmesiyle balık popülasyonunun azalmasına yol açan kaçak avcılık kontrol altına alınarak, üretimin artması da sağlanacak.

Baraj gölü havzasında su ürünleri üretimi ve denetimlerinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle müdürlüğe kazandırılan tekne, düzenlenen programla suya indirildi.

Programa, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nurettin Gül, Van İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir ve kurum çalışanları katıldı.





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