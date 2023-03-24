Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkiinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada, H.D. öldü, 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.