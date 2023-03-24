Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkiinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, H.D. öldü, 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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