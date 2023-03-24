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GÜNCELLEME - Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğul hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkisinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, Hasan Delbe (50) olay yerinde öldü, 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Hasan Delbe'nin ağır yaralanan oğlu Emrullah Delbe (29), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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