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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te şiddetli yağış ve zirai don uyarısı yapıldı

AA

Siirt'te şiddetli yağış ve zirai don uyarısı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Mart'ta ülkenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don ile rüzgarın, salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması, meteorolojik rapor ve uyarıların dikkate alınması istendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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