Siirt Belediyesi her gün 147 aileye sıcak yemek hizmeti sunuyor

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi tarafından her gün 147 aileye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde paketlenen sıcak yemekleri evlere ulaştırıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, ramazan dolayısıyla kent genelinde 147 aileye sıcak yemek servisinin yapıldığını belirtti.

Ramazan ayının ilk gününde başlayan hizmetin son güne kadar devam edeceğini ifade eden Özekinci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere desteğin süreceğini kaydetti.

Özekinci, yemeklerin aşçılar tarafından özenle ve hijyenik şartlarda hazırlanıp paketlendiğini anlatarak, "Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtarak kentte ulaşılamayan ve ihtiyacı karşılanmayan tek bir vatandaş bırakmamak için tüm imkanları seferber ettik. Ramazan ayında sosyal desteklere yönelik 70 kişilik özel ekibimiz görev yapıyor." dedi.

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