Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu depremzedelerle bir araya geldi

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi iftar çadırında düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen ailelerle iftar yaptı.



Hacıbektaşoğlu, iftarın ardından ailelerle görüştü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, depremzedelerin ramazan ayını tebrik ederek, "Bu akşam iftarımızı ilimizde misafir edilen depremzede kardeşlerimiz ve Siirtli vatandaşlarımızla birlikte açtık. Rabb'im tutulan oruçları kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

İftara belediye yetkilileri de katıldı.

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