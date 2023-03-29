Siirt'te 21 bin 295 çiftçiye tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te 21 bin 295 çiftçiye 179 milyon 515 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 118 milyon 371 bin lira bitkisel üretim ve 61 milyon 144 bin lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldı.

Mart ayı sonu itibariyle desteklerden anaç koyun keçi 33 milyon 695 bin lira, sürü büyütme ve yenileme 12 milyon 535 bin lira, arıcılık desteği 4 milyon 110 bin lira, tiftik keçilerine ilave ve hayvan gen kaynaklarını koruma 261 bin lira olmak üzere 51 milyon tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Buna göre, 2023 yılında 118 milyon 371 bin lira bitkisel üretim ve 61 milyon 144 bin lira hayvancılık olmak üzere 21 bin 295 çiftçiye 179 milyon 515 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

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