Siirt'te fırtına uyarısı yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, kent genelinde fırtına olabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, rüzgar, güney güneybatı yönlerinden fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Fırtına dolayısıyla meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar soba ve doğal gazdan kaynaklanan baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklarla karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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