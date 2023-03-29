Siirt'te depremzedelere yönelik destekler sürüyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince Siirt'te misafir edilen 1878 aileye yönelik gıda, giyim ve konaklama desteği sürüyor.

Bu ailelerden 5 bin 613 kişiye gıda, giyim ve 1000'er liralık alışveriş kartı dağıtıldı.

Kamuya ait misafirhane ve yurtlarda kalan yaklaşık 400 kişiye her gün sıcak yemek servisi sağlanıyor.

Öte yandan çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca açılan Sosyal Market aracılığıyla gıda ve giyim yardımları da sürüyor.

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