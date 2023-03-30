Şehit eşine olan özlemi aynı adı taşıyan torunuyla gideriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 güvenlik korucusundan Mehmet Eren'in (44) eşi Ayten Eren, eşine olan özlemi aynı ismi taşıyan torunuyla gideriyor.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart 2018'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan güvenlik korucularının yakınları, hain saldırının hüznünü yaşıyor.

Ailesi ile helalleşerek göreve giden 9 çocuk babası şehit güvenlik korucusu Mehmet Eren'in eşi Ayten Eren de yıllardır özlemle andıkları şehidin adını yaşatmak için 27 Ocak'ta dünyaya gelen üçüz torunlarından birine eşinin adını, diğerlerine ise Hasan ve Hüseyin ismini verdi.

- "Allah'a çok şükür bize küçük Mehmet'imizi verdi"

Ayten Eren, AA muhabirine, hain saldırının üzerinden geçen 5 yıla rağmen acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Oğlu Metin Eren'in 2 ay önce üçüz bebeklerinin dünyaya geldiğini anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Şehit eşimin adını yaşatmak için birinin ismini Mehmet koyduk. Torunumu görünce dünyalar benim oluyor, sanki eşimi görmüş gibi oluyorum. Adını andıkça sanki karşımda onu görmüş gibi oluyorum. Allah'a çok şükür bize küçük Mehmet'imizi verdi. Evimize renk, neşe, huzur kattı. 5 yıldır yüzümüz gülmüyordu, Mehmet'imiz dünyaya geldikten sonra yüzümüz gülmeye başladı."

­- "Bebeğime hep baba diye sesleniyorum"

Üçüzlerin babası Metin Eren de babası ve arkadaşlarını şehit eden terör örgütünü lanetlediklerini belirtti.

Eren, "Oğlumu, Mehmet diye çağırdığımda herkes duygulanıyor. Ben Mehmet diyemiyorum, bebeğime hep 'Baba' diye sesleniyorum. Başta babam olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt merkez Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.