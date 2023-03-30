Siirt Vali Vekili Baytok depremzedelerle iftar açtı

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SİİRT (AA) - Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baytok ve eşi Merve Baytok Siirt'te misafir edilen Hataylı Özkan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Aile ile iftar açan Baytok, ailenin taleplerini dinledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Baytok, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremzedelere yönelik devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Baytok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Deprem dolayısıyla misafir ettiğimiz ailelere kucak açan Siirt halkı tarihimizden ve kültürümüzden gelen yardımseverliği ve dayanışmayı en güzel şekilde göstermiştir."



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