Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu ve bir asker törenle anıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu ve bir asker için valilik tarafından anma töreni düzenlendi.

Ekmekçiler köyündeki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir şehitler için dua etti.

Şehitlerin yakınlarıyla ilgilenen Vali Vekili Muhammed Sait Baytok ve protokol üyeleri, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Baytok, terör örgütünün milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ve terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Köyün taziyeevinde şehitler için mevlit okutulmasıyla süren programda, Siirt Belediyesince iftar verildi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Siirt merkez Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.



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