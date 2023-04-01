Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremzedelerle iftarda bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, depremzedelerle iftar yaptı.



Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi iftar çadırında düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek kentte misafir edilen ailelerle bir araya geldi.



Ailelerle görüşen ve onlarla iftar yapan Hacıbektaşoğlu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesinin her gün 1500 kişiye iftar, hasta ve yaşlı 147 aileye de sıcak yemek ulaştırdığını ifade etti.



İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.