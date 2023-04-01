Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremzedelerle iftarda bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, depremzedelerle iftar yaptı.
Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi iftar çadırında düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek kentte misafir edilen ailelerle bir araya geldi.
Ailelerle görüşen ve onlarla iftar yapan Hacıbektaşoğlu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.
Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesinin her gün 1500 kişiye iftar, hasta ve yaşlı 147 aileye de sıcak yemek ulaştırdığını ifade etti.
İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.