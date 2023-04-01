Siirt'te öğrenciler tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti

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SİİRT (AA) - Siirt'te öğrenciler tarihi Ulu Cami'yi gezdi.

Siirt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle Selçuklular tarafından yaptırılan camiyi ziyaret etti, din görevlisi Nezir Obut'tan bilgi aldı.

Caminin içi ve minare hakkında öğrencileri bilgilendiren Obut, 1129'da inşa edilen caminin 1260 yılında onarım gördüğünü ve bu onarım sırasında yapıya bazı bölümler ilave edildiğini belirtti.

Öğrenciler kendilerine cami ile ilgili bilgi veren din görevlisi Obut'a teşekkür etti.







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