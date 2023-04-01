Siirt Üniversitesinden yüz yüze eğitime ilişkin açıklama

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ), 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin alınan kararları açıkladı.

SİÜ'den yapılan açıklamada, senato kararıyla 3 Nisan itibarıyla akademik bahar dönemi öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar doğrultusunda uygulanmakta olan uzaktan eğitim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aramaksızın yüz yüze eğitim verilebileceği bildirildi.



Nisanda ertelenmiş derslere ait ödev ve proje gibi uygulamaların bahar döneminde yüz yüze yapılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükte olan uzaktan öğretime ilişkin usul esasların 6. maddesinde yer verilen 'Bir yarı yıl derslerinin AKTS kredisine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan eğitim yoluyla verilebileceği' yönündeki kısıtlamaların uygulanmasına, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimi devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürmesine ve bahar dönemine ait ara sınavların uzaktan çevrimiçi yapılmasına ve terk ders yeterlilik sınavı gibi sınavların akademik takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze, tez izleme ve tez savunmasının ise online ve yüz yüze yapılmasına karar verildi. Ayrıca Tıp Fakültesi 4. sınıf, Veteriner Fakültesi 5. sınıf, Sosyal Bilimler Hemşirelik Bölümü 4. sınıf, İlahiyat Fakültesi 4. sınıf, BESYO 4. sınıf öğrencilerinin ise eğitimlerinin yüz yüze yapılmasının devamına karar verildi."

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