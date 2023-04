Siirt'te şap hastalığına yönelik tedbirler sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'te büyük ve küçükbaş hayvanların şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığından korunması için tedbirler sürüyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinde görülen şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde çeşitli tedbirler uygulamaya konulduğu bildirildi.

Bu kapsamda Siirt'te kesim, ithalat ve ihracat dışında, il içi ve il dışı hayvan sevklerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ülkede olduğu gibi kentte de hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tüm imkanların seferber edildiği şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilk etap aşılama çalışmaları yapıldı. 3 Nisan pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça şap hastalığı virüsü için özel geliştirilen aşının yapılmasına başlanacak. Bu dönemde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Satın alınacak et ve et ürünlerinin mutlaka veteriner hekim kontrolünde mezbahana ve kesimhanelerde kesilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekir."

