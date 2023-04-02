Sanatçı Hakan Altun, depremzede aileleri memleketi Siirt'te misafir ediyor

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Sanatçı Hakan Altun'un memleketi Siirt'te bir yıllık kirasını ödediği dayalı döşeli 10 daire, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek kente gelen 10 depremzede aileye "sıcak yuva" oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Siirt'e gelen depremzedelere yönelik destekler sürüyor.

Depremin yaralarının sarılması için gösterilen büyük dayanışmaya bir katkı da Siirtli sanatçı Hakan Altun'dan geldi.

Annesi ve kız kardeşiyle Siirt kent merkezinde bir binada dayalı döşeli 10 daire kiralayan Altun, bir yıllık kirasını ödediği daireleri depremzedelerin kullanımına sundu.

Farklı illerden gelen depremzede 10 aile, bu evlerde bir yıl boyunca Altun ailesi tarafından misafir edilecek.

- "Çocuklarımızla bu sıcak yuvada kalıyoruz"

Valilik aracılığıyla dairelere yerleşen depremzedelerden 3 çocuk babası Selahattin Baydar, AA muhabirine, Adıyaman'dan geldiklerini, depreme babaevinde yakalandıklarını söyledi.

Depremden 10 gün önce bebeklerinin dünyaya geldiğini anlatan Baydar, "Deprem oldukça şiddetliydi. Bizi kaldırıp yere attı desek yeridir. Hemen boş araziye kaçtık. O sırada da artçılar devam ediyordu. Orada 3-4 gün boyunca ateş yakarak kaldık." dedi.

Baydar, daha sonra Siirt'e doğru yola çıktıklarını belirterek, yolda da vatandaşların kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Geldikleri Siirt'te Valiliğe sığındıklarını ve buradaki herkesin el birliğiyle kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Baydar, "Hakan Altun ağabeyimizden de Allah razı olsun. Kendileri bize bu evi tahsis etti. Çocuklarımızla beraber bu sıcak yuvada kalıyoruz. Ev eşyalarını da A'dan Z'ye Hakan Altun ağabeyimiz karşıladı. Evin kirasını da ödedi. Zaten kendisini severek dinliyorduk." dedi.

Selahattin Baydar'ın eşi Delal Baydar da o gece bebeğinin saat 03.00'e kadar uyumadığını, uyuduktan bir süre sonra da depreme yakalandıklarını söyledi.

"Eşimin sesiyle uyandım. Çocuklarımın nerede olduğunu bilmiyordum. Kayınpederim ve kayınvalidem almıştı onları. Bebeğimi alıp aşağıya indiğimde mahşer günü gibiydi. Dış kapı kapalıydı, birileri açtı ve kendimizi dışarıya attık. Allah o anları kimseye yaşatmasın." diyen Baydar, o anları unutmanın mümkün olmadığını belirtti.

Siirt'e geldikten sonra Hakan Altun'un kendilerine tahsis ettiği eve yerleştiklerini ifade eden Baydar, evdeki eşyaların da yeni alındığını öğrendiklerini dile getirdi.

Baydar, "Adıyaman'dan gelirken hiç kıyafet getiremedik. Sağ olsunlar buradaki insanlar bize yardımcı oldu. Kılık kıyafet olsun, yiyecek içecek olsun her şeyi karşıladılar. Türkiye'deki bütün insanlardan Allah razı olsun. O deprem anı unutulmaz. Nasıl bir el kesilir, kabuk bağlar ve izi kalır, o deprem anının izi de bizde kaldı. Çoğu şeyi aklımıza getirmemeye çalışıyoruz. Siirt halkı da bize o günleri unutturmaya çalışıyor." diye konuştu.

- "Hakan Altun'u bize açtığı bu eve davet ediyoruz"

Selahattin Baydar'ın kız kardeşi Zühal Baydar da kardeşiyle aynı odada kaldıklarını, depremin şiddetiyle yataktan kalkamadıklarını belirtti.

"Kaçabileceğimiz hiçbir fırsat yoktu. Binanın içerisinden düşen parçaların seslerini duyabiliyorduk. O sırada kardeşime sadece sarılabildim. Dua etmeye başladık." ifadelerini kullanan Baydar, sarsıntı durunca evden dışarı çıktıklarını belirtti.

Geldikleri Siirt'te sanatçı Hakan Altun'un kendilerine yardım eli uzattığını anlatan Baydar, tahsis ettiği evde huzurla yaşadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Onun sayesinde sığınabileceğimiz sıcak bir yuvamız oldu. Allah kendisinden razı olsun. Hakan Altun'u bize açtığı bu eve davet ediyoruz. Buraya gelip soframıza misafir olursa çok memnun oluruz."

- "Hakan Altun ile tanışmayı çok istiyorum"

Malatya'dan gelen depremzede Aysel Kaya ise bir yıl boyunca Hakan Altun'un misafiri olarak bu evde kalacaklarını söyledi.

Altun'a teşekkür eden Kaya, şunları kaydetti:

"Sürekli programını izliyordum, orada da Siirtli olduğunu söylüyordu. Aileme, akrabalarıma söyledim. Herkes onu zaten çok sevdiğini ve bizi mağdur etmediği için ona daha çok dua edeceklerini söylüyor. Kendisinden çok razıyız. Hep ona dua ediyoruz. Hakan Altun ile tanışmayı çok istiyorum. Kendisini severek izliyoruz. Her cumartesi günü programını izlerim hatta videoya çekerim ve söylediği şarkıları paylaşırım. Kendisini misafir etmek istiyoruz."

Kaya, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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