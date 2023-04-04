Siirt'te nevruz etkinliğinde terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 24 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde yasa dışı slogan attıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 7'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 24 kişinin, 19 Mart'ta nevruz alanında düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edildi.

​​​​​​​Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında "suç ve suçluyu övmek" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.