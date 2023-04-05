Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın, İstiklal Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

AA'nın halkı doğru bilgilendirerek, başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi ve sembolü olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini alan Anadolu Ajansı, depremde, savaşta, afette ve salgında fedakarca çalışarak, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirerek, Türk basınının gurur kaynağı olmuştur. Özellikle son dönemde, yaşadığımız deprem felaketinde de etkin bir rol üstlenerek, halkımızın doğru bilgilendirilmesinde önemli katkılar sunmuştur. Bu duygularla ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yılında, kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçenleri rahmetle ve şükranla yad ediyor, fedakarca görev yapan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."





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