Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için fedakarca görev yapan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Polis teşkilatının gücünü halktan ve kanunlardan aldığını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatımız kutlu vatanımızın, şanlı bayrağımızın, milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır. Teşkilatımızın bu uğurda gösterdiği azim ve kararlılık dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Unutmayın ki sizler mazluma yunus, zalime yavuz olarak şerefli üniformanızı terletmeye devam ederken, büyük Türk milleti daima sizin yanınızda olacaktır. Huzur ve güvenliğimizi emanet ettiğimiz emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı ve mübarek ramazan ayını kutlar, terör örgütleri ve suç odaklarıyla kahramanca mücadele ederken şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum."

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