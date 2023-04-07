Siirt EMİTT hazırlıklarını tamamladı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) hazırlıkları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde Siirt Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 12-15 Nisan'da İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak EMİTT hazırlıklarını tamamlayarak, bu yıl iddialı bir konsepte ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Her yıl farklı dallarda ödüle layık görülen Siirt Valiliği standı, bu yıl da Tiilo "Işık Hadisesi" konseptiyle ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Siirt'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel ürünler de tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yurtiçi ve yurtdışından binlerce kişi tarafından ziyaret edilen fuar öncesi Siirt Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Vatandaşları fuara davet eden Hacıbektaşoğlu, dünyanın en önemli turizm fuarlarından EMITT'in, turizm açısından önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, "Turizm profesyonellerinin uluslararası buluşma platformu olan fuar, ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile birlikte marka ürünleri ve yöresel el sanatlarının da tanıtacağını, fuar süresince ilimizin el sanatları sergisinde bu yıl 'şal şapik' kumaşının daha etkin bir şekilde yer verilecek." ifadelerini kullandı.

Her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak Siirt standı 4 nolu salonda yer alacak.

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