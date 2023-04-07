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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesinden asfalt çalışmaları

AA

Siirt Belediyesinden asfalt çalışmaları

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi kent genelinde asfalt çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 çalışmaları kapsamında "Her şey daha yaşanabilir bir Siirt için" temasıyla başlatılan asfalt çalışmalarını mahallelerde yoğunlaştırdı.

Kentte 40 bin ton asfalt hedefine ulaşmak için Kooperatif Mahallesinde çalışma yürüten ekipler, ana arterler başta olmak üzere gözden geçirilen yıpranmış ve hasarlı yolları sıcak asfaltla yeniliyor.

Ekipler, yeni imara açılan yolları üst yapı çalışmalarının ardından asfaltlayacak.

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