Siirt'te iç sularda avlanma yasağına ilişkin uyarı yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te göl, gölet, baraj, akarsu gibi iç sularda bazı balıkları avlama yasağının 1 Nisan'dan itibaren başladığı uyarısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ili sınırları içerisinde göl, gölet, baraj, baraj gölü, akarsu gibi tüm iç sularda sazan, kadife, yayın balığı, siraz, tatlısu kefali ve diğer türlere, 30 Haziran'a kadar avlanma yasağı getirildi.

Denetim ve kontroller Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri tarafından yapılacak.

Belirtilen tarihlerde yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak ve avcılıkta kullandıkları av araçlara el konulacak.

Siirt iç sularında balık türlerinin av yasağı döneminde üremelerine imkan tanınarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için av yasağı döneminde kurallarına uyulması uyarısı yapıldı.

Kaçak avlanmaya yönelik ihbarların da kurumun 223 23 31 numaralı telefon, ALO 174 Gıda Hattı ve İl Jandarma Komutanlığına yapılabilecek.

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