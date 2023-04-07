Siirt Belediyesinden vergi ve bazı borçlara yönelik yapılandırmaya ilişkin duyuru

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SİİRT (AA) - Siirt'te emlak, çevre, temizlik, ilan ve reklam vergileri ile su borçlarına yönelik yapılandırma getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, borcu olan mükelleflerin 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçları yapılandırılacak.

Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs mesai bitimine kadar yapılabileceği belirtilen açıklamada, vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılacağı belirtildi.

Peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yapılandırılan tutarların aylık dönemler halinde 48 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, yapılandırılan borçların peşin ve taksit ödemeleri için başvuruların Siirt Belediyesi Gelirler Şefliğine ve SİSKİ Müdürlüğüne yapılabileceği aktarıldı.





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