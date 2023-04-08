SİÜ Rektörü Şındak, depremzedelerle iftarda buluştu

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, depremzedeleri iftarda ağırladı.
Şındak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte kalan depremzedeler için üniversite yemekhanesinde iftar programı düzenledi.
Şındak, programda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Türkiye'nin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha da anlam kazandığını söyledi.
Yaraların el birliğiyle sarılmaya devam edeceğine inandığını belirten Şındak, böyle acıların ve afetlerin bir daha yaşanmamasını diledi.
Şındak, komşuluk hukukuyla davetlerine icabet eden konuklara teşekkür etti.
Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Prof. Dr. Tekin Şahin, Prof. Dr. Cahit Pesen ve Genel Sekreter Abdulkadir Işık da katıldı.