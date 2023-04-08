Siirt'te Mavi Marmara şehidi Bilgen anısına iftar programı düzenlendi

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SİİRT (AA) - Siirt'te, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına iftar verildi.

Siirt İHH İnsani Yardım Derneğince, şehit Bilgen anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına 600 kişi katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, iftar programa bu yıl da yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen program öncesi ağırlanan yetim ve depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendiğini dile getiren Süzgün, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her tarafında, hatta dünyada yoğun çalışmalar yürüten İHH, yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere elinden geldiğince yardım etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilimizde de yoksul ailelere ve yetim çocuklara yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şehit Bilgen için düzenlediğimiz geleneksel iftarımızda ilimizdeki yetim ve depremzedeler de ağırlandı."

Mavi Marmara saldırısında şehit olan İbrahim Bilgen'in oğlu Yusuf Bilgen de babasının anısına verilen iftar programına katılanlara teşekkür etti.

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