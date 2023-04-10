Vali Hacıbektaşoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Yıldırımoğlu'ndan ziyaret

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Hacıbektaşoğlu, halkın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatını kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, demokrasi ve özgürlüklerin teminat altına alınmasının toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Yıldırımoğlu da vatandaşların desteğiyle kentin güvenliği için en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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