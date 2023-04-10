Siirt'te 2 bin 62 öğrenciye giyim yardımı yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Milli Eğitim Müdürlüğünce 5 okulda 2 bin 62 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile 18 Mart İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, hayırsever iş insanlarının desteğiyle giyim yardımı dağıttı.

Ziyarette öğrencilerin eğitim durumu hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim yardımlarının devam edeceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin yarınlara güvenle hazırlanmaları, eğitim sürecin sağlıklı ve güven içerisinde tamamlamaları için ellerinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

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