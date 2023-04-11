Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarıyla sahurda buluştu.

Hacıbektaşoğlu, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, koordinatör vali olarak görev yaptığı Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı.

Deprem bölgesinde yaraların hızla sarıldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, Siirt'te de misafir edilen depremzedelere yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu konuda kamu kurum, sivil topum kuruluşları ile vatandaşların üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, programda valilik ve belediye bünyesinde yapılan çalışmalara da değindi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve belediye yetkilileri de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.